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Haberler Ekonomi EYT sonrası 9 modül sıralandı! 5 yıl erken emeklilik, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...

EYT sonrası 9 modül sıralandı! 5 yıl erken emeklilik, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...

Seçimlerin ardından tüm vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler için adımlar atılacak. Taşeron işçiden memura, Bağkur'lu prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara kadar herkesi etkileyecek kararlar alınacak. İşte yaza damga vuracak reform adımlarına dair merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
25.05.2023 18:02 - Son Güncelleme: 25.05.2023 18:03
EYT sonrası 9 talep sıralandı! 5 yıl az prim, yaş şartı indirimi, kademeli zam, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...

Seçim sonrasında, tüm vatandaşları etkileyen önemli düzenlemeler için adımlar atılacak. Taşeron işçilerden memurlara, Bağkur'lu kişilerin prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara kadar herkesi etkileyecek kararlar alınacak. Bu reform adımları, yaz ayına damga vuracak. İşte ekonomi alanında yapılacak yenilikler haberimizde...

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EYT sonrası 9 talep sıralandı! 5 yıl az prim, yaş şartı indirimi, kademeli zam, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...

Seçimlerin ardından sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu hayata geçirilirken; 100 bin taşeron işçinin kadro, 470 bin memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemeleri Meclis'e taşınacak.

EYT sonrası 9 talep sıralandı! 5 yıl az prim, yaş şartı indirimi, kademeli zam, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...

Emeklilerin, memurların, asgari ücretlilerin aralarında bulunduğu hemen herkesin gelirini artıracak ek iyileştirmeler yapılırken, gençlere ve ailelere yönelik yeni destekler devreye alınacak. İşte bu yaza damgasını vuracak düzenlemelerden bazıları...

EYT sonrası 9 talep sıralandı! 5 yıl az prim, yaş şartı indirimi, kademeli zam, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...

* 100 BİN TAŞERONA KADRO: Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak. KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.

EYT sonrası 9 talep sıralandı! 5 yıl az prim, yaş şartı indirimi, kademeli zam, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...

* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.

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