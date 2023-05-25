EYT sonrası 9 modül sıralandı! 5 yıl erken emeklilik, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta+ 50-55 yaşla kısmi emeklilik... Yaza damga vuracak Meclis listesi geldi! O tarihte...
Seçimlerin ardından tüm vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler için adımlar atılacak. Taşeron işçiden memura, Bağkur'lu prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara kadar herkesi etkileyecek kararlar alınacak. İşte yaza damga vuracak reform adımlarına dair merak edilenler haberimizde!
Seçim sonrasında, tüm vatandaşları etkileyen önemli düzenlemeler için adımlar atılacak. Taşeron işçilerden memurlara, Bağkur'lu kişilerin prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara kadar herkesi etkileyecek kararlar alınacak. Bu reform adımları, yaz ayına damga vuracak. İşte ekonomi alanında yapılacak yenilikler haberimizde...
* 100 BİN TAŞERONA KADRO: Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak. KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.
* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.