Ev ve işyeri tapusu olanlara son dakika duyurusu! Bunu yapmayanlar çıra gibi yanar: Misliyle bedelini ödersiniz!
Gelir İdaresi Başkanlığı, tapusu olan ev ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Emlak vergisinin ödenmesi için son tarihin 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, bu tarihi kaçıranlara ciddi cezaların uygulanacağını duyurdu. Detaylara birlikte göz atalım. Emlak vergisi, Türkiye'deki ev ve iş yerlerine ilişkin olarak ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi, tapu sahipleri veya adlarına kayıtlı olan mülklerin değerine dayalı olarak hesaplanır ve devlete ödenir. Emlak vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilen bir vergi türüdür ve yerel yönetimler tarafından tahsil edilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, tapusu olan ev ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren bir duyuru yaparak, emlak vergisi ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs olduğunu hatırlattı. Bu tarihi aşanlara ise ciddi cezalar uygulanacak. Detaylarıyla birlikte inceleyelim.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan sosyal medya duyurusunda, tapusu kendilerine ait veya adlarına kayıtlı olan ev veya iş yerlerinin emlak vergisi ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs 2023 olduğu bildirildi.
Vergi mükellefi olan tapu sahipleri, e-devlet üzerinden borçlarını sorgulayarak öğrenebilme imkanına sahiptir. Muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahiplerinin emlak vergisi ödemesi zorunlu tutulmaktadır.
Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde ödenmektedir. İlk taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ise Kasım ayında belirlenen süre içinde ödenmelidir. Ödemelerini belirlenen süre içinde yapmayanlara gecikme faizi uygulanmaktadır. Emlak vergisinin son ödeme tarihi olan 31 Mayıs'ta ödeme yapılmaması durumunda ise %1.6 oranında faiz uygulanacaktır.
Emlak vergisi borcunuzu öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapabilir ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'ni kullanabilirsiniz. Ayrıca, https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden de emlak verginizi sorgulayabilir ve borçlarınızı ödeyebilirsiniz.