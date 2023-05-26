SSK, Bağkur'a 10 bin 200 TL, 4C, Emekli Sandığı'na 14 bin 616 TL maaş müjdesi! Memura emekliye %85'lik zam netleşti!

Emeklileri heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın maaşlara ve bayram ikramiyesine zam sinyali vermesi milyonlarca kişiyi sevindirdi. Yeni Meclis'e taşınacak olan iyileştirmenin ayrıntıları büyük bir merakla beklenirken, farklı formüller de tartışılıyor. Öte yandan Temmuz'da memurlar gibi %6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirmeler sunulacak. İşte emeklileri ve memurları bekleyen artışlar ve zamlı güncel maaş tablosu haberimizde!