SSK, Bağkur'a 10 bin 200 TL, 4C, Emekli Sandığı'na 14 bin 616 TL maaş müjdesi! Memura emekliye %85'lik zam netleşti!
Yeni Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri, memurlar ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılması olacaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi vermesi, büyük bir heyecan yaratmıştır. Emekliler, Haziran ve Temmuz aylarında ardı ardına zam beklentisi içindedir ve gündemde çeşitli formüller tartışılmaktadır. İşte masadaki formüller ve zam hesaplaması. Memurlar ve emekliler için zam formülleri ve hesaplamaları, ilgili yetkililer ve uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Bu formüller, enflasyon oranları, ekonomik koşullar ve bütçe olanakları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.
Emeklileri heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın maaşlara ve bayram ikramiyesine zam sinyali vermesi milyonlarca kişiyi sevindirdi. Yeni Meclis'e taşınacak olan iyileştirmenin ayrıntıları büyük bir merakla beklenirken, farklı formüller de tartışılıyor. Öte yandan Temmuz'da memurlar gibi %6 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan memur emeklilerine de ek iyileştirmeler sunulacak. İşte emeklileri ve memurları bekleyen artışlar ve zamlı güncel maaş tablosu haberimizde!
Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ile kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün de "En düşük emekli maaşını 7 bin 500, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" demesi heyecan yarattı.