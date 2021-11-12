EYT son durum: Milyonlar için çözüm paketi hazırlanıyor: 6 adım takip edilecek! EYT'liler için seçilen formül ne? Emekliliğin yolu açılıyor... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaş dışındaki yıl ve prim şartlarını tamamlayanlar yaşa bakılmadan emekli olmak istiyor. Bu konuda yapılan çalışmalarda ise değişik formüller üzerinde duruluyor. Erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigorta süresi ve 5000 ile 5975 gün arasında primi olanlar emekli edilebilecek. Peki, EYT için hangi çalışmalar bulunuyor? İşte EYT son dakika gelişmeleri!