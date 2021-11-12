EYT son durum: Milyonlar için çözüm paketi hazırlanıyor: 6 adım takip edilecek! EYT'liler için seçilen formül ne? Emekliliğin yolu açılıyor...
Her geçen gün Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişmeler duyuruluyor ve vatandaşlar tarafından sıkı takibe alınıyor. Prim günü dolduğu halde, sigorta başlangıç günü sebebiyle yaşa takılan EYT'liler için hükümet kanadından peş peşe açıklamalar ve çalışmalar duyuruluyor. 7 milyona yakın sigortalıyı ilgilendiren EYT çalışmaları birçok açıdan devam ediyor. Konunun hem emeklilikle ilgili hem de bütçe ile ilgili yönleri bulunduğu için çalışma bakanlığı bürokratlarının önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ve uzmanlarla birlikte çalışmalar yürütüldüğü dile getirildi. Peki, bu komisyonun masasında EYT için hangi çalışmalar bulunuyor? EYT için hangi seçenekler masada? İşte EYT'liye emelilik yolunu açacak aşamalar!
EYT son durum: Milyonlar için çözüm paketi hazırlanıyor: 6 adım takip edilecek! EYT'liler için seçilen formül ne? Emekliliğin yolu açılıyor... Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT çalışması da birçok açıdan devam ediyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaş dışındaki yıl ve prim şartlarını tamamlayanlar yaşa bakılmadan emekli olmak istiyor. Bu konuda yapılan çalışmalarda ise değişik formüller üzerinde duruluyor. Erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yıllık sigorta süresi ve 5000 ile 5975 gün arasında primi olanlar emekli edilebilecek. Peki, EYT için hangi çalışmalar bulunuyor? İşte EYT son dakika gelişmeleri!
Konunun hem emeklilikle ilgili hem de bütçe ile ilgili yönleri olduğu için Çalışma Bakanlığı bürokratları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ve uzmanlar birlikte çalışmaları yürütüyor.
Peki komisyonun masasında hangi çalışmalar var?
İşte EYT'liye emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama….