Hemen alıyorsunuz! Ve netleşti! Elektrik faturasıyla PTT’ye gidenlere para verilecek: Flaş açıklama!

Peş peşe açıklama yapıldı. Vatandaşlar adeta bayram edecek. Kış aylarına girilmesiyle elektrik ve yakacak desteğine gereksinim duyan vatandaşlar amacıyla yardım geliyor. Bakan Yanık elektrik ve yakacak yardımı ile alakalı detayları açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi süresince gereksinim sahibi kişilerin yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak amacıyla toplamda 2,5 milyar TL yardım vereceklerini açıkladı.