10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT'de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla detaylı formüller düşünürken 10 sene primle emeklilik formülü üstünde duruluyor. 9 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olanlar dikkat! İşte ismim ismim emeklilik… Buna göre 9 Eylül 1999 evvel işe girenler amacıyla ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması hali meydana çıkıyor.
Peş peşe açıklama yapıldı. Ülkemizde emekli olmak amacıyla detaylı şartlar aranmaktadır. SGK'ya bağlı çalışanların sigorta başlangıç senesine, doğum tarihine ve doldurulan primlere bakılmaktadır. Primleri doldurduğu durumda emekli olamayanlar, sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT'lileri) oluşturmaktadır. EYT'lilerin problemlerine çözüm aranmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir komisyon kuruldu. Tartışılan formüller arasında 9 Eylül 1999 evvel sigortalılar amacıyla aranan formül ilgi çekti. İşte 10 sene prim ile emeklilik imkanı…
9 EYLÜL 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR DİKKAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT çalışması amacıyla komisyon kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak formüller üstünde çalışıldığı belirtildi. 9 Eylül 1999 tarihi ve evvel sigortalı çalışanlar 10 senelik yani 3600 gün primle ve 15 senelik sigortalılık zamanıyla emekli olabiliyor.
Üstelik bu primleri borçlanma ile de kapatabilirsiniz. Bu sisteme göre emeklilik yaşı bayanlarda 50 erkeklerde ise 55 olarak göründü. Bu formüle zamanın tamamlanması formülü deniliyor. 99 evvelki emeklilik şartları öneme alınıyor.
Yasa çıktığında geriye doğru 25 sene gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 sene gidilecek. Bugün amacıyla 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş bayanlar için bu vakit dolmuş durumda.