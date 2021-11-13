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Haberler Ekonomi 10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT'de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…

10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT'de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla detaylı formüller düşünürken 10 sene primle emeklilik formülü üstünde duruluyor. 9 Eylül 1999 tarihinden evvel sigortalı olanlar dikkat! İşte ismim ismim emeklilik&hellip; Buna göre 9 Eylül 1999 evvel işe girenler amacıyla ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması hali meydana çıkıyor.

takvim.com.tr
13.11.2021 08:47 - Son Güncelleme: 13.11.2021 08:47
10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT’de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…

Peş peşe açıklama yapıldı. Ülkemizde emekli olmak amacıyla detaylı şartlar aranmaktadır. SGK'ya bağlı çalışanların sigorta başlangıç senesine, doğum tarihine ve doldurulan primlere bakılmaktadır. Primleri doldurduğu durumda emekli olamayanlar, sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT'lileri) oluşturmaktadır. EYT'lilerin problemlerine çözüm aranmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir komisyon kuruldu. Tartışılan formüller arasında 9 Eylül 1999 evvel sigortalılar amacıyla aranan formül ilgi çekti. İşte 10 sene prim ile emeklilik imkanı…

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10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT’de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…

9 EYLÜL 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLAR DİKKAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT çalışması amacıyla komisyon kuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile alakalı olarak formüller üstünde çalışıldığı belirtildi. 9 Eylül 1999 tarihi ve evvel sigortalı çalışanlar 10 senelik yani 3600 gün primle ve 15 senelik sigortalılık zamanıyla emekli olabiliyor.

10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT’de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…

Üstelik bu primleri borçlanma ile de kapatabilirsiniz. Bu sisteme göre emeklilik yaşı bayanlarda 50 erkeklerde ise 55 olarak göründü. Bu formüle zamanın tamamlanması formülü deniliyor. 99 evvelki emeklilik şartları öneme alınıyor.

10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT’de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…

Yani kadınlarda 20 senelik (7200 gün) erkeklerde ise 25 senelik (9 bin gün) sigortalılık zamanını tamamlayanların yaş koşuluna bakılmadan emekli olması hali meydana çıkıyor. 2021 senesinden 25 sene geriye gittiğimizde 1996 senesi ve evvel sigortalı olanlar bu kapsama giriyor.

10 yıl prim ile emeklilik imkanı! Eğer 9 Eylül 1999 tarihinde... EYT’de Finlandiya modeli nedir? İşte adım adım emeklilik…

Yasa çıktığında geriye doğru 25 sene gidilerek erkek hak sahipleri bulunmuş olacak. Kadınlarda ise geriye doğru 20 sene gidilecek. Bugün amacıyla 9 Eylül 1999 evvel sigortalı olmuş bayanlar için bu vakit dolmuş durumda.

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