EYT son dakika formülü açıklandı! 15 Ağustos EYT’de son durum nedir? Peki kimler yararlanabilecek? İlk işe giriş tarihi...

15 Ağustos EYT'de son durum nedir? EYT son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın senelerdir beklediği EYT düzenlemelerinin, bu sene içinde yapılacağına dair sinyaller verilmişti. İlk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 ve evveli olan vatandaşları kapsayan EYT planlaması bağlamında hükümet doğrultusundan resmi açıklama yapılmıştı. Hatırlanacağı üzere Türkiye'de emeklilik şartları 1999 yılında değiştirilmiş, o tarihe kadar emekli olmak amacıyla aranılan prim gün adedi ve fiili sigortalılık zamanı şartlarına yaş koşulu da eklenmişti.