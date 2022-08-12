EYT son dakika formülü açıklandı! 12 Ağustos EYT’de son durum nedir? Peki kimler yararlanabilecek? 8 Eylül 1999 tarihinde...

12 Ağustos EYT'de son durum nedir? EYT son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın senelerdir beklediği EYT düzenlemelerinin, bu sene içinde yapılacağına dair sinyaller verilmişti. Sigortalılık vaktini ve prim ödemesi şartlarını gerçekleştiren fakat 1999 senesinde getirilen yaş koşulu sebebi ile emekli olamayan vatandaşlar, düzenlemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya devam ediyorlar. EYT çalışmalarında son haber ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Türkiye'nin her sosyal meselesinin ele aldıklarını belirten Bilgin, formüller bulunduğunu ve en uygunu bitirildiğinde açıklanacağını ifade etti. Peki masadaki EYT formülleri neler?