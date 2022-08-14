EYT şartsız 48,49,50 yaşında emeklilik! 4a, 4b,4c sigortalılar! SGK'ya hemen yarın başvurun erken emekli olun!
Çalışan vatandaşların çoğu zaman zaman erken emekliliğin yolu olup olmadığını araştırıyor. Bu noktada yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullar öne çıkıyor. Böylelikle erken yaşta emekliliğin önü açılıyor. Peki 48-49-50-52 yaşında emeklilik mümkün mü? Şartları neler? Kimler erken emekli olabilir? Hangi hallerde emeklilik öne çekilir? Hizmet borçlanması nedir? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizde detaylıca yer verdik. İşte emeklilik hayali kuran vatandaşlar için erken emeklilik koşulları...
14.08.2022 20:06 - Son Güncelleme: 14.08.2022 20:06
Nasıl erken emekli olurum? sorusu emeklilik hayali kuranların gündeminde yer alıyor. Çalışan milyonlarca kişi emeklilik hesabı yaparken erkenden emekli olmanın yolu var mı yok mu merak ediyor. SGK tarafından yapılan açıklamada erken emekliliğin bazı durumlarda mümkün olduğu belirtildi. Peki nedir bu durumlar? Gelin anlatalım...
KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR?
- 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar,
- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,
- 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,