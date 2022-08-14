EYT şartsız 48,49,50 yaşında emeklilik! 4a, 4b,4c sigortalılar! SGK’ya hemen yarın başvurun erken emekli olun!

Nasıl erken emekli olurum? sorusu emeklilik hayali kuranların gündeminde yer alıyor. Çalışan milyonlarca kişi emeklilik hesabı yaparken erkenden emekli olmanın yolu var mı yok mu merak ediyor. SGK tarafından yapılan açıklamada erken emekliliğin bazı durumlarda mümkün olduğu belirtildi. Peki nedir bu durumlar? Gelin anlatalım...