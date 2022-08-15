0 ve 2. el Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi... Otomobil fiyatları düştü! Piyasa tepetaklak %5!

PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK

Banka faizlerinin artması ve piyasadaki stokçular nedeniyle fiyatların düşmediğini söyleyen oto galeri sahibi Sercan Donikoğlu, "Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı otomobil satışına 6 ay ve 6.000 km sınırı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmede çok etkili bir adım. Devletimiz vatandaşı mağdur etmemek için çok çalışıyor. Ancak kalıcı bir düşüş için yerli otomobil Togg'un piyasaya çıkması gerekiyor. Yerli arabanın piyasaya sürülmesi durumunda yerli araca yoğun talep olacak ve araç fiyatları düşecek" diye konuştu.