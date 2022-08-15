0 ve 2. el Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, araç fiyat listesi... Otomobil fiyatları düştü! Piyasa tepetaklak %5!
0 ve 2. el otomobil fiyatları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle beraber ÖTV indirimi ile otomobil fiyatlarında bir düşüş olup olmayacağı merak konusu oldu. Düzenleme sonucunda Cumhurbaşkanı; artık motorlu araçlardaki özel tüketim vergisi ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Bu noktada vatandaşlar gözlerini yeni gelişmelere çevirdi. Peki ÖTV düzenlemesi ile otomobil fiyatları düşecek mi? Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.
Otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi? soruları gündemde sıcaklığını korurken araba almak isteyenler ÖTV düzenlemesi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatlarını araştırmlaya başladı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine olanak sağladı. ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında taşları yerinden oynattı. Fiyatlarda düşüş gözle görülürken galericilere göreyse kalıcı düşüş, üretimin artması ve Togg'un gelmesiyle olacak. İşte detaylar...
Uzman isimler ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi hakkında açıklamalarda bulunurken galericiler, yerli otomobil Togg'un satışa çıkmasıyla araç fiyatlarının düşeceğini söyledi.
PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK
Banka faizlerinin artması ve piyasadaki stokçular nedeniyle fiyatların düşmediğini söyleyen oto galeri sahibi Sercan Donikoğlu, "Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı otomobil satışına 6 ay ve 6.000 km sınırı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmede çok etkili bir adım. Devletimiz vatandaşı mağdur etmemek için çok çalışıyor. Ancak kalıcı bir düşüş için yerli otomobil Togg'un piyasaya çıkması gerekiyor. Yerli arabanın piyasaya sürülmesi durumunda yerli araca yoğun talep olacak ve araç fiyatları düşecek" diye konuştu.
HERKES TOGG'U BEKLİYOR
Piyasanın son günlerde oldukça durgun olduğunu ifade eden oto galeri sahibi Abbas Aslan ise "2023 yılında Togg'u yollarda görmeye başlayacağız. Müşteriler ve çevremdeki insanlar araç satın almak için Togg'un satışa çıkmasını bekliyor. Fiyatların makul olması durumunda piyasa hareketlenecek, araba fiyatları da düşmeye başlayacak. Yerli aracı destekliyoruz. Ben de yerli araç çıktığında fiyatı makul olursa alacağım" diye konuştu.
TOGG'UN VERGİSİ DÜŞÜK
Togg'da gelecek özel teşvikin vatandaşın yerli araç alması için fırsat sunacağını belirten galeri sahibi Fatih Yüksel de şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'nın yerli araca teşvik açıklaması bizleri sevindirdi. Bu zamana kadar ithal araç alıyorduk ve ödediğimiz vergi vatandaşı etkiliyordu. İthal araçlarda vergi yüzde elli iken yerli otomobilde yüzde yirmi olması talebi artıracak. Heyecanla çıkmasını bekliyoruz."