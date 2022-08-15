15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi... Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi!
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin, motorin, LPG 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Son dakika bilgiye göre 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta zam bekleniyor. Geçtiğimiz hafta düşüşte olan brent petrol 99,31 dolara kadar çıktı. Yükseliş akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Peki 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları belli oldu mu? İşte fiyat listesi...
15.08.2022 09:45 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:46
Akaryakıta indirim zam haberleri yoğun ilgi görüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,31 dolardan işlem görüyor. Tekrar 100 dolara yaklaşan brent petrolün akabinde akaryakıta da zam göründü. Otomobil sürücülerine kötü haber! O tarihte zam geliyor. İşte 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...
AKARYAKITA ZAM VAR MI?
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.