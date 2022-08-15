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Haberler Ekonomi 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi... Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi!

15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi... Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi!

Akaryakıta zam mı geldi? Benzin, motorin, LPG 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Son dakika bilgiye göre 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta zam bekleniyor. Geçtiğimiz hafta düşüşte olan brent petrol 99,31 dolara kadar çıktı. Yükseliş akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Peki 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları belli oldu mu? İşte fiyat listesi...

15.08.2022 09:45 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:46
Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi! 14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi...

Akaryakıta indirim zam haberleri yoğun ilgi görüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 99,31 dolardan işlem görüyor. Tekrar 100 dolara yaklaşan brent petrolün akabinde akaryakıta da zam göründü. Otomobil sürücülerine kötü haber! O tarihte zam geliyor. İşte 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...

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Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi! 14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi...

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi! 14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi...

Öte yanfan benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine geçtiğimiz günlerde 81 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi! 14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi...

AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın en dip seviyesini test eden brent petrol fiyatları akaryakıta çifte indirimi beraberinde getirmişti.

Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi! 14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi...

BENZİNE 2,23 TL, MAZOTA 1,15 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI

6 Ağustos günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatına 1 lira 15 kuruş, benzin fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapıldı.

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