EYT öncesi bu formülle 312 hafta erken emeklilik! 1000, 1500, 2000 gün prim ödeyenler ve 2000’den önce sigortalı olanlar! 4a,4b,4c emeklilik hesabı yapıldı!

Erken emekli olmak çalışma yaşamına idame eden her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlı kişilerin yaşamsal gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandığı en mühim gelir kaynağıdır. Bu amaçla emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara makul olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...