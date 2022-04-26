EYT öncesi bu formülle 312 hafta erken emeklilik! 1000, 1500, 2000 gün prim ödeyenler ve 2000'den önce sigortalı olanlar! 4a,4b,4c emeklilik hesabı yapıldı!
Herkes elbet erken emekli olmak ister. Vatandaşlar bu haberle birlikte zil takıp oynayacak! Genellikle çalışma hayatından sıkılanların incelemeye başladığı erken emeklilik formülleri gündeme sık sık geliyor. Arama motorlarında, "Ne zaman emekli olurum? Sorusunun yanıtı aranıyor. Öte yandan 2000 yılından önce sigortalı olanların çoğunun ilk işe başlama yaşı 18'in altında oluyor. 2000 yılından önce sigortalı olanların primler açısından hiçbir sorunu yok ama yıl hesaplaması değişiyor. İşte merak edilenler!
Erken emekli olmak çalışma yaşamına idame eden her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Emeklilik, yaşlı kişilerin yaşamsal gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandığı en mühim gelir kaynağıdır. Bu amaçla emekli olmak her vatandaşın hayalini süsler. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara makul olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...
Kadın Çalışanlara 6 Yıl Erken Emeklilik
SGK'nın kadın sigortalı çalışanlara yönelik 6 yıla kadar erken emeklilik uygulaması devam ediyor. Çocuk sahibi kadınların yararlanabildiği bu hak sayesinde, doğum nedeniyle eksik primleri bulunanlar 2160 güne kadar borçlanarak emekliliğini öne çekebiliyor.
Erkeklerde Erken Emeklilik İçin Bu Tarihlere Dikkat!
Erkek sigortalılarda ise askerlik borçlanması ile emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik yaşının geri çekilmesi ve prim kazanma şansının elde edilmesi avantajlarını sağlayan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihinin borçlanılan gün kadar geriye çekilmesini sağlıyor.