Ve netleşti! E-devlet üzerinden başvuru ekranı açıldı! PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına 2 yıl boyunca 239 TL yatırılıyor!

Türkiye geneline belediyeler ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfların tarafından ihtiyaç sahiplerine mama ve bez yardımı verilmektedir. Ancak bu yardımlardan yararlanmaları için vatandaşların belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Öte yandan son dönemde artan mama ve bez fiyatlarına karşın birçok vatandaş tarafından bu tür desteklere olan ilginin arttığını da ifade ediliyor.