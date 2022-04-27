Ve netleşti! E-devlet üzerinden başvuru ekranı açıldı! PTT veya Ziraat Bankası hesaplarına 2 yıl boyunca 239 TL yatırılıyor!
Mama ve bez yardımı adıyla devlet ya da sosyal yardım kuruluşları doğrultusundan gereksinim sahibi ailelere destek veriliyor. Maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklarının bakımında zorlanan ailelerin bu sayede desteklenmesi hedefleniyor. Peki, mama ve bez yardımı müracaatı nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar
27.04.2022 08:59 - Son Güncelleme: 27.04.2022 08:59
Türkiye geneline belediyeler ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfların tarafından ihtiyaç sahiplerine mama ve bez yardımı verilmektedir. Ancak bu yardımlardan yararlanmaları için vatandaşların belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Öte yandan son dönemde artan mama ve bez fiyatlarına karşın birçok vatandaş tarafından bu tür desteklere olan ilginin arttığını da ifade ediliyor.
Bez ve Mama Yardımı Kimlere Veriliyor?
Mama ve bez yardımı dar gelir grubu içinde yer alan ve hane içinde yaşayan kişi sayısının ortalama gelirinin asgari ücretin 1/3'ü ve altında olanlar için bu tür yardım ödemeleri yapılmaktadır.