Bayram öncesi parasız kalmayın! 35.000 bin TL’ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar! Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi!

Türkiye'de son dönemde vatandaşların artan nakit ihtiyaçları için bankalardan cazip kredi teklifleri sunulmaya başladı. Öte yandan bayram telaşının da devreye girmesinin ardından nakde sıkışanlar en uygun ihtiyaç kredilerini araştırmaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacak nakit destekleri işe vatandaşların cebinin bir hayli rahatlatılması hedefleniyor. Bankaların bu kredi kampanyalarına talep ise son dönemde artış gösterdi.