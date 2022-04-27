Bayram öncesi parasız kalmayın! 35.000 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı hemen karşılıyorlar! Nakde sıkışanlara dev hizmet geldi!
Türkiye'nin önde gelen bankalarından nakde sıkışanlara en cazip kredi fırsatları sunulacağı duyuruldu. 35.000 TL'ye varan ödemeler ile kişilerin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Özelikle son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri amacıyla kişilerin kredilerine yönelmesi yeni kampanyaların gelmesini de tetikledi. İşte vatandaşın cebini rahatlatacak o destek ödemeleri
Türkiye'de son dönemde vatandaşların artan nakit ihtiyaçları için bankalardan cazip kredi teklifleri sunulmaya başladı. Öte yandan bayram telaşının da devreye girmesinin ardından nakde sıkışanlar en uygun ihtiyaç kredilerini araştırmaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacak nakit destekleri işe vatandaşların cebinin bir hayli rahatlatılması hedefleniyor. Bankaların bu kredi kampanyalarına talep ise son dönemde artış gösterdi.
İş Bankası'ndan Anında Bayram Kredisi!
Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerine özel faiz oranları ile Anında Bayram Kredisi verilecek. Üstelik 7/24 kredi çekebilme avantajlarına da yer verilen kampanya kapsamında, nakde ihtiyaç duyulan her an İş Bankası'ndan 100.000 TL'ye kadar nakit kredi alınabilecek. Özel faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı kredi kapsamında tüm vatandaşlara sunulacak.