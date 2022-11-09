EYT MÜHRÜNÜ kıracak YAŞ-YIL tablosu! 1970-80-90-99-2000 sigortalılar EYT rüzgarına kapılacak! Erken emeklilikte 5000 PRİM kıstası! Staj, borçlanma...
EYT yasası için Aralık ayına geri sayım yapılıyor. EYT çıktıktan sonra yararlanacak vatandaşlar dilekçe verip emekliye ayrılacak. ilk aşamada 1.5 milyon EYT'linin emekli olması bekleniyor. İkinci perde ise 3-4 milyon EYT'linin şartları tamamladıkça emeklilik hakkı kazanması düşünülüyor. Yaşa Takılanlar prim kazancını tamamlamak için borçlanma yoluna başvuracak. Peki çalışan emekliler açısından durum nasıl olacak? Emekli olan EYT'liler tekrar çalışabilecek mi? EYT'lilerin maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar!
09.11.2022 13:31 - Son Güncelleme: 09.11.2022 13:31
Yaşanan son gelişmelerin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş açıklamaları yakından takip ediyor. EYT'lileri bekleyen 3 önemli madde var. Dilekçe verme zamanı, çalışmaya devam etme kararı ve maaş ve tazminat hesabı... İşte EYT'liler hakkında yeni gelişmeler ve merak edilen çözüm yolları!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenleme için son bir ay kaldı. Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılması beklenen düzenleme sonrasında ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emekli olması bekleniyor.
İkinci aşamada ise 3-4 milyon EYT'linin şartları tamamladıkça emeklilik hakkı kazanması düşünülüyor.