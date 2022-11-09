Bu listede yer alanlara TALİH KUŞU kondu! SGK açıkladı! 45 adet meslekteki herkese 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK!

Erken emeklilik milyonalrca kişinin hayali arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar konuyla ilgili düzenlemenin çıkmasını beklerken bir diğer müjde de SGK'dan geldi. 45 meslek arasında yer alanlara 5 yıul erken emeklilik fırsatı tanınacak. Erken emekli olma hayali kuran birçok vatandaş konu ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. 8 Eylül 1999 sonrası yapılan yasal değişiklik sonrası EYT sorunu ortaya çıktı. Emekilikte yaşa takılan milyonlarca kişi içöin formül oluşturuldu. Bu durumda EYT'Liler aralık ayında beklediğiklerine kavuşacak. İlk maaşların ise Şubat ayında yatırılacağı açıklanmıştı. Peki, 45 meslekte yer alanlar erken emeklilik fırsatı nasıl tanınacak. 45,46,47 yaşındaki binlerce vatandaş konuyla ilgili olarak arama motorlarına yöneldi. İşte tüm merak edilenler...