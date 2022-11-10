19-47 yaş arası başvuru formunu doldursun! İŞKUR 9.850 TL maaşla 99 BİN 500 işçi alacak! KPSS şartsız 30 meslek ACİL listede! Güvenlik, bekçi, akaryakıt elemanı...

İŞKUR işşizliğin azalması için istihdama katkı yapmaya devam ediyor. Hem kamuya özel hem de özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayında 79 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 100 bin civarında açık işçi sayısı bulunuyor. Yıl başından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Kasım ayı itibariyle yeni ilanlarını açıkladı. En fazla 20 bin 948 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 333 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 295 kişiyle satış danışmanı/uzmanı aranıyor. Peki, en çok hangi işlerde açık iş bulunuyor? İşte İŞKUR yeni iş ilanları!