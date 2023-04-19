EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? Tarih belli oldu! EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?

EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. EYT ilk maaş ödeme tarihi, başvurularını tamamlayıp aylık bağlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi açıklandı mı? Toplu ödemeler ne zaman? İşte detaylar...