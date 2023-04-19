EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? Tarih belli oldu! EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi 2023! Toplu ödemeler ne zaman?
EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. EYT'den emekli olmak için başvuran 1.6 milyon kişi ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almaya başladı. Bazıları için toplu ödemeler yapılacak. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaşlar ne zaman ödenecek? Toplu ödemeler ne zaman? İşte detaylar...
19.04.2023 15:56 - Son Güncelleme: 19.04.2023 15:56
EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. EYT ilk maaş ödeme tarihi, başvurularını tamamlayıp aylık bağlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, EYT maaşları ne zaman yatacak, 16 günlük fark yattı mı? EYT tahsis numarasına göre maaş takvimi açıklandı mı? Toplu ödemeler ne zaman? İşte detaylar...