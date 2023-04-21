6690 TL + 5010 TL toplu para ödemesi hesaba geçiyor! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR'lu emekli olmanız fark etmiyor! SGK resmen açıklandı!
4A 4B 4C SSK BAĞKUR'lu emekli olmanız fark etmiyor! SGK resmen açıklandı! İş göremezlik ödeneği, çalışan sigortalılara, çiftçi sigortalılara, memurlara ve sözleşmeli personellere verilir. Ayrıca, işverenlerin yaptırdıkları sigortalılık işlemleri sonucunda prim ödeyen işverenlere de iş göremezlik ödeneği verilir. Sigortalı bir kişi, iş göremez hale geldiğinde, öncelikle en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda, iş göremezliğin süresi ve nedeni belirlenir. Doktor raporunda iş göremezliğin süresi belirtilir ve bu raporla birlikte SGK'ya başvuru yapılır. SGK, başvuru sonrasında iş göremezlik ödeneğini belirler ve sigortalıya ödeme yapar.
2023 yılında İş Göremezlik Ödeneği tutarı SGK tarafından yapılan güncelleme ile artırıldı. Bu kapsamda, sigorta girişi olan ve iş göremezlik durumunda olan kişilere ödenen toplu para ödemesi miktarı yükseldi. Bu kapsamda SGK tarafından ödenen pek çok tutarda yükseliş yaşanırken, İş Göremezlik Ödeneği de bu tutarlardan biri olarak öne çıktı. Sigorta girişi olan ve aranan koşulları taşıyan kişilere yönelik yapılan toplu para ödemesi için rakam arttı. Peki, 2023 yılı İş Göremezlik Ödeneği ne kadar oldu?
İş göremezlik ödeneği tutarları, rapor süresi boyunca sigortalının maaşının %60'ı olarak hesaplanır. Ancak, günlük ödenecek rakam asgari ücretin altında olamaz.
2023 Rapor Parasının Tutarı Ne Kadar Oldu?
2023 yılında asgari ücretliler günlük 223,4 TL ayakta tedavi rapor parası, 167,6 TL ise yatarak tedavi rapor parası alacaklar.