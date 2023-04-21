6690 TL + 5010 TL toplu para ödemesi hesaba geçiyor! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR’lu emekli olmanız fark etmiyor! SGK resmen açıklandı!

2023 yılında İş Göremezlik Ödeneği tutarı SGK tarafından yapılan güncelleme ile artırıldı. Bu kapsamda, sigorta girişi olan ve iş göremezlik durumunda olan kişilere ödenen toplu para ödemesi miktarı yükseldi. Bu kapsamda SGK tarafından ödenen pek çok tutarda yükseliş yaşanırken, İş Göremezlik Ödeneği de bu tutarlardan biri olarak öne çıktı. Sigorta girişi olan ve aranan koşulları taşıyan kişilere yönelik yapılan toplu para ödemesi için rakam arttı. Peki, 2023 yılı İş Göremezlik Ödeneği ne kadar oldu?