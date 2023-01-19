EYT MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU SGK | EYT maaş hesaplama nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK...
2023 EYT MAAŞ HESAPLAMA EKRANI! Milyonlarca EYT'li bekliyordu! Hesaplama tablosu SGK ile erişime açıldı. SGK maaş hesaplama sistemini açtığını duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlar, 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK emekli maaş hesaplama tablosuyla ne kadar maaş alacaklarını öğrenebilecek. Sabah saatlerinden itibaren 'Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Peki EYT maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte hesaplama sistemi...
EYT'liler ilk alacakları maaşların ne kadar olacağını merak ederken, bir süredir SGK sistemi ile hesaplama robotunun açılmasını bekliyordu. Beklenen haber az evvel geldi. EYT ile emekli olacak 2 milyonu aşkın vatandaş SGK'nın sitesi aracılığı ile emekli maaşı hesaplama robotu ve emekli maaşı hesaplaması üzerinden tablosunu görüntüleyebilecek. Peki EYT ile emekli maaşı ne kadar olacak? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? EYT maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte EYT MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU SGK!
SGK İLE EYT MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Milyonlarca emekli 2023 yılında ne kadar maaş alacağını e-Devlet maaş hesaplama robotu ile sorgulayabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hesaplama sistemini erişime açtı.
Buna göre 4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak.
Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir.