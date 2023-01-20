Tarım Kredi 19-31 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ! Yağ, 30'lu koli yumurta... Kooperatif marketleri çıldırdı 50 üründe fiyatlar düştü!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni indirimli ürünler belli oldu. Bugünden itibaren Tarım Kredi marketlerine giden vatandaşlar 40'dan fazla ürünü indirimli fiyatlarıyla alabilecek. 19-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Çay 39.90, Poşet Çay 17,50, Ihlamur 22.90, Çocuk bezi 149.90, Tuvalet kağıdı 139.90, Şampuan 39.90, Bulaşık makinesi tableti 49.90, Sabun 21.90, Maden Suyu 16.90, Bulaşık deterjanı 11.90, Zeytin 29.90'a satılacak. İşte tüm indirimli ürünler listesi...