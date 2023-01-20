İlave 600 puanla 2 bin 587 liralık artış! SSK- Bağ-Kur, öğretmen, polis... Emekli ve memura ek gösterge musluğu AÇILDI! %15 ek + zam ve ikramiye FARKI!
2023 memur ve emekli maaş zammında gelişmeler yakından takip ediliyor. Ocak ayında hem memur hem emeklinin yüzü güldü. Yüzde 30'luk zamla birlikte en düşük emekli maaşı da arttı. Gözler maaşların yatacağı tarihteyken bir yandan da ek gösterge farkı detayı dikkat çekiyor. Ayrıca %15 ek zam yapılacağı iddiası da çok konuşulan konular arasında. Peki son durum ne? Ek gösterge maaşlara ve ikramiyelere nasıl yansıyacak? Öğretmen, polis, SSK- Bağ-Kur, sağlık çalışanları, din görevlileri, avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi...
20.01.2023 10:11 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:13