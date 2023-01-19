EYT'liler ilk alacakları maaşların ne kadar olacağını merak ederken, bir süredir SGK sistemi ile hesaplama robotunun açılmasını bekliyordu. Beklenen haber az evvel geldi. EYT ile emekli olacak 2 milyonu aşkın vatandaş SGK'nın sitesi aracılığı ile emekli maaşı hesaplama robotu ve emekli maaşı hesaplaması üzerinden tablosunu görüntüleyebilecek. Peki Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? TC ile emekli maaşı sorgulama? Emekli olunca kaç para maaş alırım? TC ile emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte EYT MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU SGK!

SGK İLE EYT MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milyonlarca emekli 2023 yılında ne kadar maaş alacağını e-Devlet maaş hesaplama robotu ile sorgulayabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hesaplama sistemini erişime açtı.Buna göre 4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak.

Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise SGK uygulamasından veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir.

Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.