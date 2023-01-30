EYT MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU 2023! Şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım? EYT 4A-4B-4C zamlı maaş tablosu! (e-Devlet Kapısı - Çalışma Hayatım)
Emekli olmak için az bir süresi kalan EYT'liler 'Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım?' sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Emekli maaşı tutarını öğrenmek isteyenler 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamaya başladı. Haberimizde SGK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama ve sorgulama ile ilgili detaylar yer verdik. Peki, EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte detaylar!
30.01.2023 13:10 - Son Güncelleme: 30.01.2023 13:10
Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı emeklilik maaşı hesaplama işlemi gündemde büyük ilgi görüyor. Bu noktada arama motorları üzerinden de Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanır oldu. EYT maaş hesaplama işlemleri hakkında da detaylar merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler...
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU
SSK yani 4A emekli maaşı hesaplaması için SGK'nın (uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) sayfasını açın. T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il ve Doğum tarihi bilgilerinizi girdikten sonra 'Sorgula' butonuna tıklayın.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.