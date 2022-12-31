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Haberler Ekonomi EYT kuyruğu devam ediyor: Vatandaşlar SGK önlerine koştu... Sıra bekleme e-Devlet'ten yap

EYT kuyruğu devam ediyor: Vatandaşlar SGK önlerine koştu... Sıra bekleme e-Devlet'ten yap

Son dakika EYT haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul'da geceden sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi. Öte yandan aynı işlem e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

31.12.2022 08:55 - Son Güncelleme: 31.12.2022 08:55
EYT kuyruğu devam ediyor: Vatandaşlar SGK önlerine koştu... Sıra bekleme e-Devlet’ten yap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği EYT düzenlemsi için vatandaş SGK'ya akın ediyor.

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EYT kuyruğu devam ediyor: Vatandaşlar SGK önlerine koştu... Sıra bekleme e-Devlet’ten yap

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek, hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul'da geceden sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi.

EYT kuyruğu devam ediyor: Vatandaşlar SGK önlerine koştu... Sıra bekleme e-Devlet’ten yap

EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini bir an önce yaptırabilmek için, sabaha doğru Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanmaya başladı.

EYT kuyruğu devam ediyor: Vatandaşlar SGK önlerine koştu... Sıra bekleme e-Devlet’ten yap

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yoğunluk göz önünde bulundurularak cumartesi günü de açık olacağı açıklanan merkez önünde sıra için bekleyen vatandaşların, kendi aralarında liste oluşturarak sıra için isim yazdıkları görüldü.

EYT kuyruğu devam ediyor: Vatandaşlar SGK önlerine koştu... Sıra bekleme e-Devlet’ten yap

Bazı vatandaşların sırada beklediği görülürken, bazıları ise aracının içinde uyudu.

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