EYT’liye 7 kazanç! Emekli aylığı, maaş, kıdem tazminatı... Kimler hemen emekli olabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?
Heyecanla beklenen EYT düzenlemesi, yaşa takılanlara, emekli aylığı başta olmak üzere 7 kazancın yolunu açıyor. İşte kıdem tazminatından izin parasına, bayram ikramiyesinden promosyona kadar elde edilecek kazanımlar ve bunlardan yararlanma yolları...
31.12.2022 07:09 - Son Güncelleme: 31.12.2022 07:09
Yapılacak düzenleme EYT'lileri sadece emekli aylığına kavuşturmakla kalmayacak, pek çok kazancın da yolunu da açacak. EYT'liler için 7 önemli kazanç ortaya çıkacak:
Eğer başvurular Ocak ayında başlarsa, ilk maaş da bir sonraki ay başından yani 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak.