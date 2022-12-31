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EYT’liye 7 kazanç! Emekli aylığı, maaş, kıdem tazminatı... Kimler hemen emekli olabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?

Heyecanla beklenen EYT düzenlemesi, yaşa takılanlara, emekli aylığı başta olmak üzere 7 kazancın yolunu açıyor. İşte kıdem tazminatından izin parasına, bayram ikramiyesinden promosyona kadar elde edilecek kazanımlar ve bunlardan yararlanma yolları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
31.12.2022 07:09 - Son Güncelleme: 31.12.2022 07:09
EYT’liye 7 kazanç! Emekli aylığı, maaş, kıdem tazminatı... Kimler hemen emekli olabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?

Beklenen EYT müjdesi geldi, gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi.

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EYT’liye 7 kazanç! Emekli aylığı, maaş, kıdem tazminatı... Kimler hemen emekli olabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?

Tüm EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Ocak ayında da yasalaşması, işlemlerin de aynı ay içerisinde başlaması bekleniyor.

EYT’liye 7 kazanç! Emekli aylığı, maaş, kıdem tazminatı... Kimler hemen emekli olabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?

Yapılacak düzenleme EYT'lileri sadece emekli aylığına kavuşturmakla kalmayacak, pek çok kazancın da yolunu da açacak. EYT'liler için 7 önemli kazanç ortaya çıkacak:

EYT’liye 7 kazanç! Emekli aylığı, maaş, kıdem tazminatı... Kimler hemen emekli olabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?

EMEKLİ AYLIĞI: Şartları sağlayan emeklilerin aylıkları başvurularını takip eden aydan itibaren başlıyor.

EYT’liye 7 kazanç! Emekli aylığı, maaş, kıdem tazminatı... Kimler hemen emekli olabilecek? Ne zaman başvuru yapılacak?

Eğer başvurular Ocak ayında başlarsa, ilk maaş da bir sonraki ay başından yani 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak.

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