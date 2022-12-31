TOKİ ANKARA İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ 2023! TOKİ Ankara Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Etimesgut, Sincan kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ Ankara kura takvimi netleşti. Sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Başkent Ankara'da kura çekimi 2 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 12 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek. Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Bu kapsamda ilçe ilçe kura tarihleri açıklandı. İşte TOKİ ANKARA İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ 2023!
2023 Ocak ayı TOKİ kura takvimi tarihleri belli oldu. İl il gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi en çok merak edilenlerden biri de Ankara TOKİ kura çekimi oldu. TOKİ Ankara kura çekilişi 2 Ocak 2023'te başlayacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde? İşte, TOKİ 2023 Ankara ilçe ilçe kura takvimi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesi kapsamında Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konutun hak sahibi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıkladıktan 40 gün sonra 25 Ekim'de ilk temellerin atıldığı "İlk Evim" projesi kapsamında Başkent Ankara'da bir yandan sosyal konutların inşası devam ederken diğer yandan da 2 Ocak 2023 Pazartesi günü kura çekimi heyecanı başlayacak.