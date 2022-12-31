TOKİ ANKARA İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ 2023! TOKİ Ankara Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Etimesgut, Sincan kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Ocak ayı TOKİ kura takvimi tarihleri belli oldu. İl il gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi en çok merak edilenlerden biri de Ankara TOKİ kura çekimi oldu. TOKİ Ankara kura çekilişi 2 Ocak 2023'te başlayacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde? İşte, TOKİ 2023 Ankara ilçe ilçe kura takvimi!