EYT kısmi emeklilik tablosu açığa çıktı! 1999-2000 arası ila 2000-2008 sonrası sigortalıya 3600 prim / 50-55 yaşla erken emeklilik! SGK kesenek ödeme süresi...

EYT'den yararlanamayan kişiler için "kısmi emeklilik formülü" gündemde tartışılıyor. EYT kapsamında olan fakat prim süresi yetersiz olan kişiler, kısmi emeklilik hakkından faydalanabilir. Kısmi emeklilikte, 15 yıl ve 3600 gün koşulunu sağlayanlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. EYT yasasından yararlanamayanlar için başka seçenekler de mevcuttur. Gelecekte, özellikle kadınlarda çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşının esnetilmesi ve esnafların emeklilik için gerekli prim gün sayısının azaltılması gibi yeni adımlar da devreye girecek. Peki, EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik formülü nedir? İşte EYT kısmi emeklilik şartları...