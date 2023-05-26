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O şart kalktı! E-Devlet'ten başvurana 8.500 TL ödeme! 12 ay boyunca hesaba yatıyor

Vatandaşlık maaşı için şartlar netleşiyor. Vatandaşlara yeni sosyal destek müjdesi. Aile destek programı sonrası o tarihte yeni uygulamaya geçiliyor. Aile bazlı vatandaşlık maaşı e-devlet üzerinden başvuruyla alınacak. 12 ay boyunca ödenecek 8.506 TL için araştırmalar hızlandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan uygulama için tarih belli oldu. İşte aile bazlı vatandaşlık maaşı için gerekenler...

takvim.com.tr
26.05.2023 16:15 - Son Güncelleme: 26.05.2023 16:16
O şart kalktı! E-Devlet’ten başvuran 8.506 TL ödemeyi 12 ay boyunca alacak...

Aile Destek Sistemi için kollar sıvandı. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak. 12 ay boyunca yatacak 8.506 TL için araştırmalar başladı. İşte detaylar...

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O şart kalktı! E-Devlet’ten başvuran 8.506 TL ödemeyi 12 ay boyunca alacak...

TEMMUZ 2023'TE BAŞLIYOR

Aile Destek Programı kapsamında son ödeme, 12 aylık dönemin biteceği Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

O şart kalktı! E-Devlet’ten başvuran 8.506 TL ödemeyi 12 ay boyunca alacak...

Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek. AK Parti, bu kapsamda, gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kollar sıvadı. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.

O şart kalktı! E-Devlet’ten başvuran 8.506 TL ödemeyi 12 ay boyunca alacak...

10.000 TL'Yİ AŞACAK

Üstelik bu tutar Temmuz'da asgari ücrete yapılacak ara zamla artacak. Asgari ücret beklentilere göre 10 bin lirayı aşacak.

O şart kalktı! E-Devlet’ten başvuran 8.506 TL ödemeyi 12 ay boyunca alacak...

AİLE BAZLI ÖDEME

Önümüzdeki dönemde vatandaşlık fonu kurularak, aile hesabı açılacak, bu ödemeler aile bazlı yapılacak.

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