O şart kalktı! E-Devlet'ten başvurana 8.500 TL ödeme! 12 ay boyunca hesaba yatıyor
Vatandaşlık maaşı için şartlar netleşiyor. Vatandaşlara yeni sosyal destek müjdesi. Aile destek programı sonrası o tarihte yeni uygulamaya geçiliyor. Aile bazlı vatandaşlık maaşı e-devlet üzerinden başvuruyla alınacak. 12 ay boyunca ödenecek 8.506 TL için araştırmalar hızlandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan uygulama için tarih belli oldu. İşte aile bazlı vatandaşlık maaşı için gerekenler...
26.05.2023 16:15 - Son Güncelleme: 26.05.2023 16:16