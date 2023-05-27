Primi eksik olana 3'ü 1 arada müjde geldi! EYT'siz 15 yılla emeklilik imkanı da listede! SGK'ya başvuran toplu ödeme alacak! 4/1-(a), 4/1-(b) + 5 yıldan beri sigortalı olanlar...

Geçtiğimiz aylarda çıkan düzenlemeyle birlikte, prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar için toplu ödeme alma seçeneği mevcut. SGK'ya yapılan başvuru ile birlikte biriken primler geri ödenmektedir. Peki, SGK'dan toplu ödeme nasıl alınır? Kimler SGK'dan toplu ödeme alabilir? İşte merak edilenler...