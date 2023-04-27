EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023! 3600 kısmi emeklilik yaş indirimi gelecek mi? 2000 sonrası sigortalıya kısmi emeklilik yaş-yıl tablosu!

Yıllarca çalışıp erken yaşlarda da emekli olmak hemen hemen herkesin hayal ettiği bir durumdur. Primlerini doldurup yaş bekleyenler 55 yaşından önce emekli olmanın yollarını araştırıyorlar. EYT yasası dışında kalanlar kısmi emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. Peki, kısmi yaştan emeklilik nedir, şartları nelerdir? 3600 kısmi emeklilik yaş indirimi gelecek mi? İşte detaylar...