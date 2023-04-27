EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023! 3600 kısmi emeklilik yaş indirimi gelecek mi? 2000 sonrası sigortalıya kısmi emeklilik yaş-yıl tablosu!
Kısmi emeklilik şartları hakkında aramalar hız kazandı. Kadınlar için 58, erkeklerde 60 olan yaş şartının değişmesini isteyen vatandaşlar bulunuyor. EYT'nin Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte 3600 prim gününe sahip vatandaşlar da konu hakkında araştırmalara başaldı. Peki, EYT kısmi emeklilik şartları nedir? 3600 kısmi emeklilik yaş indirimi gelecek mi? 2000 sonrası sigortalıya kısmi emeklilik yaş-yıl tablosu nasıl? İşte detaylar...
27.04.2023 16:42 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:42
Yıllarca çalışıp erken yaşlarda da emekli olmak hemen hemen herkesin hayal ettiği bir durumdur. Primlerini doldurup yaş bekleyenler 55 yaşından önce emekli olmanın yollarını araştırıyorlar. EYT yasası dışında kalanlar kısmi emeklilik şartlarını araştırmaya başladı. Peki, kısmi yaştan emeklilik nedir, şartları nelerdir? 3600 kısmi emeklilik yaş indirimi gelecek mi? İşte detaylar...