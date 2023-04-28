28 - 29 - 30 Nisan, 1 - 2 Mayıs 2023 ŞOK marketleri aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ! ŞOK’a bugün Swarovski gözlük geliyor!

ŞOK 28 - 29 - 30 Nisan, 1 - 2 Mayıs 2023 ŞOK marketleri aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK'ta bu hafta uygun fiyatlı gözlüklerin yanı sıra "Tatil Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Tatil ve Plaj Tekstil ve Giyim, Deniz Koruyucu Bakım Kremleri de satışa sunulacak. İşte ŞOK fırsatları...