ASHB PERSONEL ALIMI 2023: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr başvuru ekranı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) bu yıl 2 bin 431 personel alımı yapacak. aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen ve daha bir çok branştan yapılacak alımlar için gözler başvuru ekranında! Başvurular başladı mı, şartları neler, nasıl başvuru yapılır merak ediliyor. Başvurular 8 Mayıs 2023 saat 23:59' a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) eDevlet ile giriş yaparak gerçekleştirilebilecek. İşte ASHB personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar, şartlar ve başvuru ekranı...

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