ASHB PERSONEL ALIMI 2023: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr başvuru ekranı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuruları için geri sayım artık sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanı sonrası Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı" denildi. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? ASHB personel alımı branş dağılımı ve kontenjanlar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) bu yıl 2 bin 431 personel alımı yapacak. aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen ve daha bir çok branştan yapılacak alımlar için gözler başvuru ekranında! Başvurular başladı mı, şartları neler, nasıl başvuru yapılır merak ediliyor. Başvurular 8 Mayıs 2023 saat 23:59' a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) eDevlet ile giriş yaparak gerçekleştirilebilecek. İşte ASHB personel alımı branş dağılımı, kontenjanlar, şartlar ve başvuru ekranı...
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.
ASHB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) eDevlet ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
AŞVURU ŞARTLARI VE ALIM YAPILACAK KADROLAR NETLİK KAZANDI.
Yayınlanan ilanda Aile ve Sosyal Destek Personeli (4/B) pozisyonu bölüm dağılımı tablosu, 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyon Dağılım Tablosu, Yurt Yönetim Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu, Destek Personeli (4/B) Pozisyonu Bölüm Dağılım Tablosu ve genel başvuru şartları yer aldı.