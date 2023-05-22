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Haberler Ekonomi EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...

EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...

EYT düzenlemesi kapsamında milyonlarca kişiye emeklilik kapısı aralandı. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara kademeli emeklilik için müjde bekleniyor. EYT kapsamı dışında kalanlar yeni emeklilik reformuna kilitlendi. Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek. Peki, kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı ne olacak? Yeni emeklilik reformu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
22.05.2023 18:29 - Son Güncelleme: 22.05.2023 18:29
EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...

EYT sonrası yeni emeklilik reformu bekleniyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gözler 2000 sonrası sigorta girişi olanlara çevrildi. EYT'yi minimum farkla kaçıranlar için yeni düzenlemeler bekleniyor. Bunun için de kademeli emeklilik gündeme geldi. Peki, kademeli emeklilik şartları ne olacak? Yürürlüğe girecek mi? İşte son çalışmalar...

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EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...

EYT yasası kapsamı dışında kalıp emeklilik hakkını kıl payı kaçıranlar kademeli emeklilik bekliyor. Şu an yürürlükte olan düzenlemeye göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor.

EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...

Emeklilik şartlarını 1999 öncesine dönmesi halinde 3600 prim gün sayısını dolduran vatandaşlar 50-55 yaş şartını sağlaması durumunda emekli olabilecekti.

EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...

EYT yasasına göre emekliliği 1 günde kaçıranlar 17 sene çalışmak zorunda olduğundan kademeli emeklilik çağrısı yaparken, "2000 sonrası kademeli emeklilik gelecek mi, kademeli emeklilik olacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...

2000 sonrası kademeli emeklilik gelecek mi, kademeli emeklilik olacak mı?

EYT'ye takılanların 2023 başından itibaren 'kademeli' olarak emeklilik hakkı elde edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor, ancak henüz atılmış resmi bir adım yok.

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