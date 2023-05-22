EYT kademeli emeklilik için son tablo ortaya çıktı! 99-2000 sonrası sigorta girişliler için prim yıl yaş şartları oluşuyor! 50-55 yaşla erken emeklilik! 2 ila 4 yıl arası...
EYT düzenlemesi kapsamında milyonlarca kişiye emeklilik kapısı aralandı. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 sonrası olanlara kademeli emeklilik için müjde bekleniyor. EYT kapsamı dışında kalanlar yeni emeklilik reformuna kilitlendi. Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek. Peki, kademeli emeklilikte yaş ve prim şartı ne olacak? Yeni emeklilik reformu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
22.05.2023 18:29 - Son Güncelleme: 22.05.2023 18:29
EYT sonrası yeni emeklilik reformu bekleniyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte gözler 2000 sonrası sigorta girişi olanlara çevrildi. EYT'yi minimum farkla kaçıranlar için yeni düzenlemeler bekleniyor. Bunun için de kademeli emeklilik gündeme geldi. Peki, kademeli emeklilik şartları ne olacak? Yürürlüğe girecek mi? İşte son çalışmalar...