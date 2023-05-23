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Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! 100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Kadro, iş ve kıdem...

Yeni Meclis'in gündem maddeleri arasında taşeron işçilere kadro düzenlemesi de yer aldı. Yaklaşık sayıları 100 bin olan taşeron işçilerin kadroya geçişi sağlanacak. Öte yandan diğer işçiler için de gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli erlere kadro verilecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
23.05.2023 19:02 - Son Güncelleme: 23.05.2023 19:02
100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! Kadro, iş ve kıdem...

100 bin taşeronun kadroya geçişi için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Peki, taşeronlar ne zaman kadroya geçecek? İşte tüm merak edilenler.

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100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! Kadro, iş ve kıdem...

YENİ Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor. Özellikle ekonomiye ilişkin önemli reformlar ve düzenlemeler Meclis'e taşınacak.

100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! Kadro, iş ve kıdem...

EYT düzenlemesinin ardından esnafı, çiftçileri, kadınları kapsayan emeklilik reformunun yanı sıra memurlara ve emeklilere yapılacak ek iyileştirmeler önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak.

100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! Kadro, iş ve kıdem...

İŞÇİ REFORMU

Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak.

100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! Kadro, iş ve kıdem...

Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

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