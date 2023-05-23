Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, sözleşmeli er için yeni önerge! 100 bin işçiye kadro müjdesi geliyor! Kadro, iş ve kıdem...

100 bin taşeronun kadroya geçişi için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Peki, taşeronlar ne zaman kadroya geçecek? İşte tüm merak edilenler.