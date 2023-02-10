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Haberler Ekonomi EYT ertelendi mi? SGK, Bağ-Kur, 4C'liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi! SÜREÇ UZADI! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar +500 TL! 3600 günden emeklilik...

EYT ertelendi mi? SGK, Bağ-Kur, 4C'liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi! SÜREÇ UZADI! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar +500 TL! 3600 günden emeklilik...

EYT yasası için geri sayım sürüyor. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken gözler TBMM'ye çevrildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesiyle 3600 günün EYT kapsamında yer alıp aldığı sorgulanmaya başlandı. Bu kapsamda 3600 günden emeklilik şartları gündeme geldi. Kısmi emeklilik son dakika ve 3600 ek gösterge hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar EYT iptal mi sorusuna cevap arıyor. İşte tüm merak edilenler ve EYT son dakika gelişmeleri...

takvim.com.tr
10.02.2023 09:40 - Son Güncelleme: 10.02.2023 09:40
EYT iptal mi? SGK, Bağ-Kur, 4C’liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi açıldı! SÜREÇ UZADI! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar müjde! 3600 günden emeklilik...

EYT düzenlemesinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyor. İşte EYT son dakika gelişmeleri...

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EYT iptal mi? SGK, Bağ-Kur, 4C’liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi açıldı! SÜREÇ UZADI! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar müjde! 3600 günden emeklilik...

EYT ERTELENDİ Mİ?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayımda sona yaklaşılırken, EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yasalaşmasının ardından eksik primini tamamlayanlar için emeklilik başvuruları resmen başlayacak.

EYT iptal mi? SGK, Bağ-Kur, 4C’liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi açıldı! SÜREÇ UZADI! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar müjde! 3600 günden emeklilik...

EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu hafta içinde geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası sürecin biraz daha uzaması bekleniyor.

EYT iptal mi? SGK, Bağ-Kur, 4C’liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi açıldı! SÜREÇ UZADI! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar müjde! 3600 günden emeklilik...

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT yasanın Meslis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvurulerın başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

EYT iptal mi? SGK, Bağ-Kur, 4C’liye KISMİ EMEKLİLİK bahsi açıldı! SÜREÇ UZADI! 5075, 5255,5600 PRİM GÜNÜ olanlar müjde! 3600 günden emeklilik...

EYT MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT'de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" ifadesini kullandı.

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