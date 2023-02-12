A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu 12 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı 149 TL’den düştü! 3 market dev İNDİRİM başlattı!

A101, BİM, ŞOK marketleri 12 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Katalogda ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, çay gibi gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra giyim, elektronik ürünler ve beyaz eşya da yer alıyor. Bu hafta sonu da geçerli indirimli ürünlerin tamamına katalogda yer verildi. Vatandaşlar market alışverişine çıkmadan önce zincir marketlerin güncel kataloğunu araştırıyor. İşte A101, BİM, ŞOK marketleri 12 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu tam listesi...