Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, ertelendi mi? Zamlı Mazot ve Gübre Desteği İL İL ödeme takvimi 2023! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında mazot ve gübre desteklemesi başta olmak üzere, anaç koyun keçi, hububat ve baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı, sertifikalı tohum ve fidan üretim, hastalıktan ari işletme ve küpe uygulaması, deprem zararı ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı) gibi ödemeler hesaba yatıyor. Peki, Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, ertelendi mi? Zamlı Mazot ve Gübre Desteği İL İL ödeme takvimi 2023!
10.02.2023 12:04 - Son Güncelleme: 10.02.2023 12:04
Şubat ayı mazot ve gübre desteği hakkında aramalar hız kazandı. Tarımsal destekleme ödemeleri on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yer alan mazot gübre destekleri hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı mı merak ediliyor. Peki, Şubat 2023 Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, ertelendi mi? Zamlı Mazot ve Gübre Desteği İL İL ödeme takvimi 2023 yayınlandı mı? İşte detaylar...
Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 54 milyon 722 bin 465 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.