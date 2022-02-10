EYT ile İntibak yasasında kritik viraj! 2000 sonrası emekliye maaş farkı kapanacak! 2022 EYT ve İntibak düzenlemesi Mecis'e geldi mi? Bağkur, SSK...
Milyonlarca kişi EYT ve İntibak yasası gelişmelerini yakından takip ediyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşların maaşlarına yansıyan farkın düzeltilmesi için İntibak yasası büyük bir heyecanla bekleniyor. Son olarak uzmanlar tarafından 3600 ek gösterge hakkında yapılan açıklamada, düzenlemelerin aylıklarda bir artışa yol açması durumunda, "Otomatik intibak" düzenlemesiyle diğer emeklilerin de bu artıştan faydalanacağını söylenmişti. Öte yandan EYT ile ilgili Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalar başlamış ve 2022 yılı hedef gösterilmişti. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız" ifadelerine yer vermişti. Peki, EYT 2022'de Meclis'e gelecek mi? EYT ve emekli intibak düzenlemesi çıkacak mı? İntibak düzenlemesi geldi mi? İşte emekliye intibak zammı ve EYT hakkında son dakika haberler...
EYT ve intibak yasası ile ilgili düzenlemeye olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca memur, çalışan ve emekliyi ilgilendiren kritik düzenlemelerin en durumda olduğu araştırılıyor. Bu ikilinin ne zaman çıkacağı hakkında sorulara arama motorlarında cevap aranıyor. Peki, 2022 EYT ve intibak yasasının çıkacağı tarih belli oldu mu? Peki, EYT ntibak yasası ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız" dedi.
"EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor. EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını ortaya koyuyorlar.