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Haberler Ekonomi İhtiyaç kredisi güncel maliyetlerinde tablo yenilendi 5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı! Faizler düştü mü?

İhtiyaç kredisi güncel maliyetlerinde tablo yenilendi 5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı! Faizler düştü mü?

5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı belli oldu. Vatandaşların çoğalan gereksinimlerine yönelik bankaların avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Son dönemde nakit problemlerine çözüm arayan çok sayıda vatandaş, makul faiz oranları ve basit ödeme fırsatlarına sahip kredileri incelemeye başladı. Kamu ve özel sektör çalışanlarına, emekliye ve esnafa yayılan ihtiyaç kredilerinde avantajlı oranlardan yararlanmak isteyenler ise kamu bankalarını makul oranları nedeniyle tercih etmeye devam ediyor. Birçok özel banka ise 2022 Şubat ayı itibariyle cazip alternatifler vererek vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İşte bankaların ihtiyaç kredilerinde yeni fırsatları.

takvim.com.tr
11.02.2022 08:32 - Son Güncelleme: 11.02.2022 08:32
İhtiyaç kredisi güncel maliyetlerinde tablo yenilendi 5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı! Faizler düştü mü?

Halkbank İhtiyaç Kredileri Devrede!

Halkbank ihtiyaç kredilerinde cazip seçenekler sunduğu kredi paketlerini duyurdu. Düşük faiz oranları ile kamu çalışanlarından eczacılara, özel sektör çalışanlarından emeklilere kadar birçok kesimden insana nakit desteği sağlamaya devam ediyor.

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İhtiyaç kredisi güncel maliyetlerinde tablo yenilendi 5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı! Faizler düştü mü?

Özellikle uygun ödeme seçeneklerine yer verilen krediler ile artan nakit sorunları için birçok kesimden insanın kredi desteklerinden yararlanması sağlanacak. Vatandaşların bireysel tüm nakit ihtiyaçları kapsamında %1,94'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisinden 36 aya varan vadelerle yararlanması sağlanıyor.

İhtiyaç kredisi güncel maliyetlerinde tablo yenilendi 5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı! Faizler düştü mü?

Kamu çalışanlarına özel kredi fırsatından yararlanmak isteyenler ise %1,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi talep edebilecekler.

İhtiyaç kredisi güncel maliyetlerinde tablo yenilendi 5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı! Faizler düştü mü?

36 ay vade ve uygun geri ödeme seçenekleri de sunuluyor. Benzer oranlar ile birçok farklı meslek grubu için bireysel ihtiyaç kredileri sunulmaya devam ediyor.

İhtiyaç kredisi güncel maliyetlerinde tablo yenilendi 5.000-10.000 ve 100.000 TL destek paketinde yeni ödeme planı! Faizler düştü mü?

Emeklilere Özel İhtiyaç Kredileri!

Emeklilere özel ihtiyaç kredilerinde de son dönemde uygun finansman seçenekleri öne çıkmaya devam ediyor. TEB'in emeklilere özel ihtiyaç kredisi kapsamında %1,83'ten başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade seçenekleri ile uygun ihtiyaç finansmanları sağlanmaya devam ediyor.

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