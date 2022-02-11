Akbank, ICBC, Vakıfbank, İş Bankası, Fibabanka, Ziraat Katılım ve Halkbank 2.el ve 0 km taşıt kredisi faiz oranları! Görülmemiş oran!
Araba almak isteyenler için peş peşe açıklama yapıldı. Yeni bir sıfır km ya da ikinci el otomobil satın almak isteyenler taşıt kredisi fırsatlarından yararlanmaya devam ediyor. Birçok otomobil markası anlaşmalı finans kuruluşları üzerinden %0'a düşürülen faiz oranları ile araç finansmanı sağlarken, bankalar ise daha uzun vadeler ve uygun geri ödeme seçenekleri ile kredi sağlamaya devam ediyor. Son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları uygun finansman arayışlarına da yönlendirdi. Öte yandan BDDK'nın taşıt kredilerinde yeni düzenleme sinyallerini vermesi piyasaların önümüzdeki dönemde hareketlenmesine sebep olması bekleniyor. İşte 2. el ve sıfır km araçlarda en uygun taşıt kredisi veren bankalar ve oranları.
11.02.2022 08:29
- Son Güncelleme: 11.02.2022 08:29
Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında yeni oranlar görülmeye başladı. Ortalama yüzde 2 seviyelerinin üstüne çıkan taşıt kredisi faiz oranlarının birtakım bankalar doğrultusundan yüzde 2'nin altına kadar çekilmesinin sonrasında vatandaşlar kredi tüketimine tekrardan yöneldi.
Öte yandan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben doğrultusundan geçen zamanlarda taşıt kredilerine yönelik planlama açıklamasında bulunması da ilgi çekmişti.
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İkinci el ve sıfır km otomobil amacıyla bankaların güncel faiz oranları:
· Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,90
· Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,59
· Ziraat Katılım Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,61
· Türkiye İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %2,10
· Fibabanka Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,80
· ICBC Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %2,01
· Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,63