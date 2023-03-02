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EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? 2 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

EYT 1 Mart'ta Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete kararları içerisinde EYT yayınlanmasıyla başvurular başlayacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? İşte detaylar.

takvim.com.tr
02.03.2023 09:13 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:13
EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? 2 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

EYT hakkında son gelişmeler gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Böylece kadın, erkek emeklilik şartları belli oldu. Şimdi gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Yasa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? İşte tüm detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? 2 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

EYT MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri gerçekleşti. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.

EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? 2 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? 2 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.

EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? 2 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

EYT ŞARTLARI NE OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT Meclis'ten geçti ve yasalaştı. İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

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