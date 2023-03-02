EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? 2 MART RESMİ GAZETE KARARLARI
EYT 1 Mart'ta Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete kararları içerisinde EYT yayınlanmasıyla başvurular başlayacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı? EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? İşte detaylar.
EYT hakkında son gelişmeler gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Böylece kadın, erkek emeklilik şartları belli oldu. Şimdi gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Yasa Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, EYT emeklilik başvuruları başladı mı? Staj kabul edildi mi? İşte tüm detaylar haberimizde!
EYT MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri gerçekleşti. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verildi. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer aldı.
AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR
Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.