2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

EYT yasasıyla beraber gözler Mart ayı promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler merakla bankaların yeni ayda yapacağı kampanyaları merak edip araştırıyor. Önceki aylarda 10 bin TL'yi aşan emekli maaş promosyonlarının EYT ile beraber 12-15 bin TL arasında yükselişe geçebileceği konuşuluyor. Bankalar yeni bir maratona girmeye hazırlanırken bankalar ücret güncellemelerine başladı. Pekii, Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...