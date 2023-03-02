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Haberler Ekonomi 2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Mart ayı emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının kabul edilmesiyle bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte detaylar.

takvim.com.tr
02.03.2023 09:35 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:35
2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

EYT yasasıyla beraber gözler Mart ayı promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler merakla bankaların yeni ayda yapacağı kampanyaları merak edip araştırıyor. Önceki aylarda 10 bin TL'yi aşan emekli maaş promosyonlarının EYT ile beraber 12-15 bin TL arasında yüksele geçebileceği konuşuluyor. Bankalar yeni bir maratona girmeye hazırlanırken bankalar ücret güncellemelerine başladı. Pekii, Mart ayı emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte detaylar...

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2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik lemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Yüksek miktarlarda promosyon rakamları

Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir.

2-3-4-5 Mart 2023 promosyon ÜCRET LİSTESİ: 19 banka imzaladı! Emekliye 12.750 TL ödeme! Ziraat, Vakıf, Garanti, İŞ...

Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor.

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