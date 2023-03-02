EYT’lilere emeklilik yolu! Martta başvuru nisanda 3 kazanç: Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Promosyon ve ikramiye...

* Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ile sigorta başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlar yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. SSK'lılardan kadın ise 20, erkek ise 25 yıl süreyi doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Borçlanma yapanlar 'bu işlemle gelinen işe başlangıç tarihindeki' prim gün şartlarına tabi olacak.

