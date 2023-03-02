EYT'lilere emeklilik yolu! Martta başvuru nisanda 3 kazanç: Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Promosyon ve ikramiye...
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenleme Meclis'ten geçerken, yol haritası da netleşti. EYT'lilerde ilk maaş Nisan'dan itibaren hesaplanırken, ortalama aylık tutarı 8 bin 733 lira olacak. Aynı ayda Ramazan Bayramı ikramiyesi ve promosyon da alınabilecek. Peki, başvuru ve maaş takvimi nasıl işleyecek? Çalışanlar ve işverenler ne yapmalı? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve takvim.com.tr farkıyla EYT'liye emeklilik rehberi...
* Bundan sonra süreç nasıl olacak?
EYT'lilere yönelik düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru sürecini başlatacak.
* Emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ile sigorta başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlar yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. SSK'lılardan kadın ise 20, erkek ise 25 yıl süreyi doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Borçlanma yapanlar 'bu işlemle gelinen işe başlangıç tarihindeki' prim gün şartlarına tabi olacak.
* İşverene nasıl başvurulacak?
Emekli olacak çalışanlar, e-Devlet'ten ya da SGK'dan alacağı şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvuracak. Dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi önemli. İşveren de işten çıkışı 'emeklilik sebebiyle ayrılma' kodundan SGK'ya bildirmeli. İsteyen aynı işyerinde yeni sözleşme imzalayarak devam edebilecek. Bu durum işverene verilecek prim desteğiyle teşvik edilecek.