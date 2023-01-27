EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...
EYT promosyon tutarları hakkında detaylar merak ediliyor. İlk maaşlarını 1 Mart tarihinde alacak olan EYT'liler bankalar tarafından sunulan promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası tarafından sunulacak kampanyalar şimdiden konuşuluyor. İşte 2023 emekli promosyon tutarları ve zamlı kampanyaların duyurulacağı tarihler...
27.01.2023 10:11 - Son Güncelleme: 27.01.2023 10:11
EYT emekli promosyonu hakkında araştırmalar hızlandı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek. İşte güncel emekli promosyonları...
15 BİN TL EYT PROMOSYONU İDDİASI
Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 10 bin ila 15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.