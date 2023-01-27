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Haberler Ekonomi EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

EYT promosyon tutarları hakkında detaylar merak ediliyor. İlk maaşlarını 1 Mart tarihinde alacak olan EYT'liler bankalar tarafından sunulan promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası tarafından sunulacak kampanyalar şimdiden konuşuluyor. İşte 2023 emekli promosyon tutarları ve zamlı kampanyaların duyurulacağı tarihler...

takvim.com.tr
27.01.2023 10:11 - Son Güncelleme: 27.01.2023 10:11
EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

EYT emekli promosyonu hakkında araştırmalar hızlandı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek. İşte güncel emekli promosyonları...

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EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

BANKA SEÇİMİ YAPILACAK

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

3 YIL TAAHHÜT

Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar

EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

15 BİN TL EYT PROMOSYONU İDDİASI

Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 10 bin ila 15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.

EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

SGK EMEKLİ MAAŞI PROMOYONU

Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.

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