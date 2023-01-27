EYT emekli promosyonu ne kadar yatırılacak? 1 Mart 2023 İLK MAAŞ ödeniyor! 5.500, 7.000, 8.000 TL alana yeni rakam! PTT, Ziraat, Garanti, Akbank...

EYT emekli promosyonu hakkında araştırmalar hızlandı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek. İşte güncel emekli promosyonları...