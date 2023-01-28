SSK, Bağkur'luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek!

Ocak ayı emekliye ve memura çifte kazanç sağladı. Bu kapsamda yeni maaşlar birbiri ardına ceplere giriyor. Bugün memur emeklilerine yüzde 30 zam ve ek gösterge farkı ödenmeye başlanacak. Bu düzenlemeyle beraber ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında 260 lira ek ödeme oluştu. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış yaşandı. Peki, kim ne kadar ödeme alacak? Emekliye İntibak zammı gelecek mi? Ek göstergeyle maaşlar ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...