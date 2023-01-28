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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek!

SSK, Bağkur'luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek!

Ocak ayı emekli memur için kazanç ayı oldu. Emekli memurlar ek gösterge artışıyla beraber çifte ödeme alacak. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte emekli, memur, memur emeklisi maaş tablosu 2023!

takvim.com.tr
28.01.2023 12:46 - Son Güncelleme: 28.01.2023 12:46
SSK, Bağkur’luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek! Ek gösterge, İntibak, Refah Payı...

Ocak ayı emekliye ve memura çifte kazanç sağladı. Bu kapsamda yeni maaşlar birbiri ardına ceplere giriyor. Bugün memur emeklilerine yüzde 30 zam ve ek gösterge farkı ödenmeye başlanacak. Bu düzenlemeyle beraber ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında 260 lira ek ödeme oluştu. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış yaşandı. Peki, kim ne kadar ödeme alacak? Emekliye İntibak zammı gelecek mi? Ek göstergeyle maaşlar ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur’luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek! Ek gösterge, İntibak, Refah Payı...

Memur emeklilerine yüzde 30 zam ve ek gösterge farkı bugün ödenmeye başlanacak.

SSK, Bağkur’luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek! Ek gösterge, İntibak, Refah Payı...

700 bini aşkın kamu işçisine de 13 günlük ikramiye yatırılacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte maaşlara göre o hesaplama...

SSK, Bağkur’luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek! Ek gösterge, İntibak, Refah Payı...

Bugün memur emeklileri için fark, kamu işçileri için ise ikramiye yani ilave tediye günü olacak.

SSK, Bağkur’luya 8.111 TL, Memura 11.843 TL MAAŞ! Memura Emekliye %30+%75 EK ZAM! 3 aylık fark eklenecek! Ek gösterge, İntibak, Refah Payı...

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, dul ve yetimlerin yüzde 30 zam nedeniyle 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları bugün ödenmeye başlanacak.

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