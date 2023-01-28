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3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 49'uncu MADDE detayına dikkat!

Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla alakalı tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda en merak edilen konu belediye şirket işçilerinin durumu oldu. Buna göre kadroya geçecek belediye personelleri açıklandı. Peki, kimler kapsamda? İşte merak edilenler.

28.01.2023 12:44 - Son Güncelleme: 28.01.2023 12:44
3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 49’uncu MADDE detayına dikkat! Başvurular başladı! 30 günde...

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kapsamın genişlemesiyle sanatçılar, vekil imamlar ile vekil ebe-hemşirelerden sonra mahalli idareler çalışanları da memurluk hakkına kavuştu. Bu bağlamda 28 Kasım'dan önce işe girenlerin kadroya geçiş için 30 günlük başvuru süresi start verdi. Peki hangi belediye çalışanları kadro alacak? Belediye şirketlerine taşerondan gelen işçiler için ne değişecek? İşte tüm merak edilenler...

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3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 49’uncu MADDE detayına dikkat! Başvurular başladı! 30 günde...

Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi.

3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 49’uncu MADDE detayına dikkat! Başvurular başladı! 30 günde...

Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu.

3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 49’uncu MADDE detayına dikkat! Başvurular başladı! 30 günde...

Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak.

3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 49’uncu MADDE detayına dikkat! Başvurular başladı! 30 günde...

Bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.

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