3+1 kuralıyla memurluk hakkı verilecek! 400 BİN Belediye Şirket işçisine KADRO! 49'uncu MADDE detayına dikkat!
Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla alakalı tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda en merak edilen konu belediye şirket işçilerinin durumu oldu. Buna göre kadroya geçecek belediye personelleri açıklandı. Peki, kimler kapsamda? İşte merak edilenler.
28.01.2023 12:44 - Son Güncelleme: 28.01.2023 12:44
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kapsamın genişlemesiyle sanatçılar, vekil imamlar ile vekil ebe-hemşirelerden sonra mahalli idareler çalışanları da memurluk hakkına kavuştu. Bu bağlamda 28 Kasım'dan önce işe girenlerin kadroya geçiş için 30 günlük başvuru süresi start verdi. Peki hangi belediye çalışanları kadro alacak? Belediye şirketlerine taşerondan gelen işçiler için ne değişecek? İşte tüm merak edilenler...