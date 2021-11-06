EYT çalışması en az 730 gününüzü kurtaracak! Yıl ve primi dolanın yüzünde güller açtıracak gelişme yaşandı. Müjdeler peşi sıra geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalara başlıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere konu hakkında önemli bir gelişme yaşanmış, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında çalışma başlatmıştı. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. EYT çalışmasıyla birlikte en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 yıl kazancı olacak. Bu çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak.