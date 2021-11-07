Katar, Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya, Danimarka'dan işçi alımı müjdesi! 3.500 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi arıyorlar!

İşçi açığı olan dünya ülkeleri vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapmaya başlayacak. Maaşlar en az 2.500 dolar ya da eurodan başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alımı olacak. Danimarka ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade edilmektedir.