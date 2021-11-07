Katar, Kanada, Almanya, Katar, Finlandiya, Danimarka'dan işçi alımı müjdesi! 3.500 dolar maaşla vasıflı-vasıfsız işçi arıyorlar!
Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım yapılacağını merak ediyor. Avrupa ülkelerinde başlayan işçi açığı nedeniyle birçok ülke işçi alım ilanlarını tek tek duyurmaya başladı. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları mercek altına alıyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyon 32 bin personel alımı yapılacağı görüldü. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor.
İşçi açığı olan dünya ülkeleri vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapmaya başlayacak. Maaşlar en az 2.500 dolar ya da eurodan başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alımı olacak. Danimarka ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade edilmektedir.
1 MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ALIMI
Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.
SAĞLIKÇILAR BİRİNCİ SIRADA
Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.
Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.
Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.