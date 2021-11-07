SSK ve Bağ-Kur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 714 TL artış ile beraber 3397 TL ek ödeme de var
Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. Enflasyon tahminine göre SSK'lıların gelirinde 714 liraya varan artış yaşanacak. Yüzde 5 ek ödeme alma sınırı da yükselecek.
07.11.2021 07:00
- Son Güncelleme: 07.11.2021 07:00
Emekliler için yeni kazanç ayı Ocak olacak. 2022'nin ilk ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.
Kesin oran için 2 aylık veri kaldı. Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre ise 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 9.17 çıkacak.
Ocak'ta maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.